22. şehir hastanesi Gaziantep’te açılıyor! Bölgenin en büyüğü olacak

1625 yataklı ana hastanenin yanı sıra 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nin de yer aldığı projede 60 yatak kapasiteli Yenidoğan Bakım Ünitesi, 4 yatak kapasiteli Yanık Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte 265 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Ünitesi ve ayrıca Yanık Yoğun Bakım Ünitesinde 16 hasta yatak odası bulunuyor. Hastanede ayrıca 20 yatak kapasiteli Kemik İliği Ünitesi, 30 koltuklu Hemodiyaliz Ünitesi ve 40 koltuklu Kemoterapi Ünitesinin de hizmet vermesi planlanıyor. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk etapta doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli olarak yaklaşık 3 bin kişi görev yapacak.

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