AK Parti’den İstanbul için büyük proje: 3 soruna öncelik verildi

METROBÜS ALTI RAYLI SİSTEM

İstanbul'un öncelikli ilk üç sorunu arasında trafik bulunuyor. Çözüm için önemli bir proje gündeme getirilecek. Buna göre metrobüs güzergahlarının tam altına yeraltı raylı sistem döşenecek. Raylı sistemin inşaatı bittiğinde metrobüsler için ayrılan yollar, normal yola katılacak ve böylece iki-üç şeritlik genişleme olacak. Taşıma yer altına indiği ve yollar genişlediği için trafik de rahatlayacak.