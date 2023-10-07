AK Parti’den İstanbul için büyük proje: 3 soruna öncelik verildi
AK Parti, İstanbul’un trafik sorunun çözmek için büyük bir proje üstünde çalışmaya başladı. AK Parti’nin seçim beyannamesinde İstanbul’un kazanılması halinde metrobüs güzergahının tam altına raylı sistem döşeneceği vaadi yer alacak. Ulaşım yer altına alındığında cadde ve sokaklara büyük rahatlama olacak. Öte yandan AK Parti, İstanbul'daki nüfus yoğunluğunun azaltılması için neler yapılabileceği üzerinde de duruyor.
AK Parti yerel seçimlere dönük olarak her il için ayrı bir seçim beyannamesi hazırlıyor. İllerin sorunları ve tek tek çözüm yöntemleri, büyük projeler bu beyannamelerde yer alacak. Seçimlerin kazanıldığı illerde vaatler hızla hayata geçirilecek.
İSTANBUL İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMA
İstanbul'a yönelik kapsamlı bir çalışma da yapılıyor. Sokak hayvanlarından trafiğe, otobüslerden suya kadar bütün sorunlara ilişkin tek tek çözüm yolları sıralanacak. Beyannamede İstanbul'un 5 yılını kaybettiği, ancak AK Parti belediyeciliğinin geri dönmesiyle birlikte ihmal edilen şehrin hızla yeniden inşasına başlanacağının altı çizilecek.
METROBÜS ALTI RAYLI SİSTEM
İstanbul'un öncelikli ilk üç sorunu arasında trafik bulunuyor. Çözüm için önemli bir proje gündeme getirilecek. Buna göre metrobüs güzergahlarının tam altına yeraltı raylı sistem döşenecek. Raylı sistemin inşaatı bittiğinde metrobüsler için ayrılan yollar, normal yola katılacak ve böylece iki-üç şeritlik genişleme olacak. Taşıma yer altına indiği ve yollar genişlediği için trafik de rahatlayacak.
NÜFUSUN SEYRELTİLMESİ
AK Parti, İstanbul'daki nüfus yoğunluğunun azaltılması için neler yapılabileceği üzerinde de duruyor. Strateji Kurulu toplantılarında bu konuda emeklilerin memleketlerine dönmesi için TOKİ'nin Anadolu'da evler yapması, ucuz maliyetli krediler verilmesi gibi öneriler üzerinde duruluyor. Bir başka öneri de kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte nüfusun bir bölümünün çeperlere kaydırılması.
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