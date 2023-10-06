Türkiye PKK yuvalarına bomba yağdırdı Avrupa’daki terör destekçileri zırladı

KATILDIĞI CANLI YAYINDA ZIRLADI

YPG Sözcüsü Ferhad Şami, "Türk Savaş uçakları Derik'ten Haseke'ye kadar bombaladı. Şu ana kadar 8 ölümüz var. 4 elektrik santrali, 5 petrol istasyonu, 4 karargahımız bombalandı" dedi.



Bununla yetinmeyen kalleş Şami küstah sözler kullanarak "Kendimizi savunma çerçevesinde bu saldırılara cevap vereceğiz" tehdidinde bulundu.