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Türkiye PKK yuvalarına bomba yağdırdı Avrupa'daki terör destekçileri zırladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Türkiye PKK yuvalarına bomba yağdırdı Avrupa’daki terör destekçileri zırladı

Türkiye, Ankara'da yapılan alçak saldırı girişimi sonrası terör örgütü PKK'ya Suriye'nin kuzeyini dar etti. YPG/PKK'nın örgüt yuvalarını vuran Türkiye, onlarca noktaya bomba yağdırdı. Türkiye'nin kararlı mücadelesi Avrupa'daki terör destekçilerini kudurttu. PKK destekçileri sokaklara çıkarken, terörist elebaşı Öcalan lehine sloganlar attı. Öte ynndan sözde YPG Sözcüsü Ferhad Şami, katıldığı canlı yayında küstah ifadeler kullanarak "Kendimizi savunma çerçevesinde bu saldırılara cevap vereceğiz" tehdidinde bulundu.

Ankara'da gerçekleştiren kalleş saldırı sonrası Türkiye, PKK'nın kökünü kazımak için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda teröristlere ölüm yağdı.

SİHA'LAR TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ELEKTRİK SANTRALİNİ VURDU
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG'ye ait olduğu iddia edilen elektrik santralini bombaladı. Kentten çıkan dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

MİT'TEN SURİYE'DE OPERASYON
Ardından Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu. Başarılı operasyonda 20'den fazla hedef imha edildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE 30 HEDEF İMHA EDİLDİ
Son olarak ise Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildi, sorumlu teröristlerin de içinde bulunduğu 30 hedef imha edildi.

AVRUPA'DAKİ TERÖRİSTLER AĞLAMAYA BAŞLADI
Terör örgütü yuvası Avrupa'da PKK/YPG destekçileri yine sahne aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün sahasına gerçekleştirdiği operasyonlar sebebiyle Avrupa'daki terör örgütü destekçileri protesto eylemi düzenledi.

ÖCALAN DİYE BÖĞÜRDÜLER
Söz konusu videoda terör destekçilerinin 'Öcalan' sloganları attığı görüldü.

KATILDIĞI CANLI YAYINDA ZIRLADI
YPG Sözcüsü Ferhad Şami, "Türk Savaş uçakları Derik'ten Haseke'ye kadar bombaladı. Şu ana kadar 8 ölümüz var. 4 elektrik santrali, 5 petrol istasyonu, 4 karargahımız bombalandı" dedi.

Bununla yetinmeyen kalleş Şami küstah sözler kullanarak "Kendimizi savunma çerçevesinde bu saldırılara cevap vereceğiz" tehdidinde bulundu.

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