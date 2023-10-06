Sınır ötesi harekat sonrası Başkan Erdoğan'ın o sözleri yeniden gündem oldu: Bedeli ne olursa olsun...
Türkiye, PKK/YPG'ye sınır ötesinde de göz açtırmıyor. Terör örgütünün kontrolünde olan Kamışlı'da örgüt yuvaları peş peşe imha edilirken, bölgeden yükselen dumanlar Mardin'den görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeyinde 30 hedefin vurulduğunu açıkladı. Bu gelişmelerle birlikte Başkan Erdoğan'ın 2015 yılında dünyaya ilan ettiği görüşü tekrardan gündem oldu. Erdoğan o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Harekatta 30 terör hedefi imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. TSK'ya ait SİHA'lar terör örgütü YPG'nin kontorlünde bulunan Kamışlı bölgesini vurdu. Bölgeden yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU: "ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı tekrar gündem oldu.
Erdoğan paylaşımında, "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG'ye ait olduğu iddia edilen elektrik santralini bombaladı. Kentten çıkan dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekatları yapıldığını hatırlattı. Gelen son dakika bilgisine göre; MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda TSK'ya ait SİHA'lar PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalara ölüm yağdırdı.
BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ
Öte yandan Genel Kurul'a hitap eden Başkan Erdoğan gündeme ilişkin önemli konu başlıklarını ele almıştı. Birçok konuda mesajlar veren Erdoğan, terörle mücadele başlına ise özel bir parantez açarak mücadelede kararlılık vurgusu yapmıştı. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nın girişindeki emniyet güçlerini hedef alan bombalı saldırıyı hatırlatan Erdoğan, terör örgütlerinin Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engelleyemeyeceğini söylemişti.
"SON TERÖRİST BERTARAF EDİLENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Erdoğan, "Ülkemize 40 yıldır çok ağır insanı ve ekonomik bedeller ödeten terör örgütü meselesi sınırlarımız içerisinde çözdük. Sınırlarımız dışındaki varlığını da ortadan kaldırarak ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartmak istiyoruz. Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz siyasi ve askeri başarıları yeni kazanımlarla daha da ileriye taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İçeride ve dışarıda son terörist bertaraf edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemesine izin vermeyeceğiz.
"EMELLERİNE ULAŞAMAMIŞTIR ASLA DA ULAŞAMAYACAKTIR"
2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır. Olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, Ankaralılara geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum. Güney sınırlarımızın tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridi ile koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altına tutma stratejimiz bakidir.
"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"
Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyorum. FETÖ ihanet şebekesinin bilhassa yurt dışında yuvalanan militanları vasıtasıyla yaymaya çalıştığı 'yıkılmadım ayaktayım' havası bir çeşit mezarlıkta ıslık çalma gayretidir. Açık ve net konuşuyorum. Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi, benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir." diye konuşmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma namazı saati 6 Ekim 2023 | Cuma namazı ne zaman, nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet il il namaz vakitleri...
- CUMA HUTBESİ 6 EKİM 2023 | Diyanet Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
- İbn-i Sina rüya reçetesini El Kanun Fi't Tıp kitabında yazdı! Eğer az rüya görüyorsanız...
- Türkiye'de kaç tane Suriyeli var? Türkiye'deki sığınmacı sayısı kaç? Güncel resmi veriler ne söylüyor?
- VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKİM 2023 FED TOPLANTI TARİHLERİ...
- Sağlıklı, aydınlık, genç bir cildin şifreleri çözüldü! Işıltılı ve sağlıklı bir görünüm meğer bu kadar basitmiş
- AÖF ders seçimi ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? AÖF ders seçim takvimi netleşti mi, son gün ayın kaçında?
- Kasım celbi (askerlik yerleri) ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı kasım sınıflandırma dönemi açıklandı mı?
- Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı saat kaçta 2023? Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 5 Ekim 2023 puan durumu!