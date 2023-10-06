Yeni parola: Önce vur sonra sor! Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir! 'ABD askerleri kendi garnizonlarına çekiliyor'
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından terör hedeflerine yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda MİT Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekat gerçekleştirdi. MİT'e ait çok sayıda SİHA'nın görev aldığı harekatta 20'den fazla hedef imha edildi. Bu hava harekatının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Ankara'daki bombalı saldırı girişiminin Suriye'de planlandığı ve teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye geçtiğinin tespit edilmesi üzerine MİT operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda Suriye'de konuşlu terör örgütü PKK/YPG'ye ait askeri tesisler ile örgütün yönetici kadroları hedef alındı.
Terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı, sabotaj birimleri ve örgüte ait ARGE merkezlerinin de yer aldığı 20'den fazla hedef başarıyla imha edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonların planlanan hedeflere ulaşılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Güçlüer'in açıklamalarından derlenenler:
ARTIK YENİ PAROLA: ÖNCE VUR SONRA SOR
Artık sadece teröristin fiziksel varlığına değil bütün teröristle ilgili olan varlığa karşı Türkiye topyekün bir mücadele başlattı. Daha doğrusu yeni bir stratejiyi hayata geçiriyor. 2 gün önce Sayın Hakan Fidan'ın açıklamasıyla Türkiye, Suriye'deki angajman kurallarını değiştirdi. Dost unsurlara önceden bilgi ve koordinasyon verilirdi ve bu nedenle de bazı operasyonlar yapılmazdı. Yani sahada ABD'nin askerleri vardı yok başkaları vardı filan bu angajman kuralları bu çerçevede yürüyordu. Bu angajman kuralları artık "önce vur sonra sor" yani parola bu. Sayın Fidan'ın bu angajman kurallarını ilan ettikten sonra kimseye sormak gibi bir derdimiz yok. Sahada dendi ki buradan uzaklaşın. Bu stratejinin amacı sadece teröristler değil asıl stratejinin amacı teröristlerin etkisiz hale getirmek, sahadaki terörist varlıklarını, petrol kuyuları, enerji santralleri, lojistik depoları, mühimmat yerleri, karargah olarak kullandıkları evler binalar değil sadece bu değil. Stratejinin ağırlık merkezi teröristlerle PKK, YPG artık her neyse üç harflilerle teröristlerle ve teröristlere yardım edenler arasına mesafe koymak.
O GÜNLER BİTTİ
Derbesiye'den bir kısım ABD'li askerlerin kendi garnizonlarına çekilmesi artık teröristlerle teröristlere yardım eden güçler arasında mesafe konulduğunu bize gösteriyor. Çünkü bunları destekleyen güçler bakıyor teröristler yok oluyor. Teröristler pek çok yerde saha bilgisi olan yerde hem Rusya'ya hem ABD askerlerine "Niye bizi korumuyorsunuz" diyerek tepki gösteriyor. Yani artık şuradan söyleyelim ne Rusya'sı ne ABD'si ne de başka güç sizi destekleyemez. O günler bitti. Bu konuda Türkiye her türlü siyasi baskıyı göstermeyi göze almış vaziyette. Her türlü Türkiye'ye karşı oluşabilecek baskıya karşı da göze almış durumda. Bu çok önemli bir gelişme.
SURİYE HALKI ARTIK NEFES ALDI
Sahadaki bu ayrışma paralel olarak ijinci stratejiyi de harekete geçirdi. Ne o ikinci strateji sahada başta güneydeki Arap güçleri olmak üzere bugüne kadar PKK'ya terörist artıklarına ses çıkartamayan yerel direniş unsurlarını da harekete geçirdi. Bugün Rakka'nın hemen kuzeyindeki terörist mevzileri vuruldu. Burada Haseki güneyi Deyrizor, Rakka, Münbiç Tel Rıfat hattında cephe oluşmuş durumda. En son gelen haberde Tel Rıfat'taki terörist varlıkları topyekün vurulmuş vaziyette. Suriye'nin halkı artık nefes aldı. Bu terör örgütü üzerinden Suriye halkının baskı altına alınması artık son bulmaya başladı. Bu bölgedeki PKK ile direniş hattının önünü açılması sağlandı. Angajman kuralları değişmiştir. Terörist ile teröristlere yardım edenler arasına mesafe konmaya başlamıştır. Arap güçleri ÖSO'nun güçleri Türkmenler ve Kürtlerin bu teröristlere karşı Suriye halkının yürüttüğü mücadeleye destek olduğunu görüyoruz. Bunların da işi kolaylaşıyor, başarıya ulaşmasını Türkiye de destekliyor. Artık onlara aşiret diyemiyoruz. Harp birliği kurdular. Tabur, alay şeklinde birlikte hareket ediyorlar. PKK'ya karşı teröre karşı hareket başladı. Bu hareket büyük operasyonun arkasındaki asıl stratejik gerçeklerdir.
PKK'NIN PETROLDEN GELİRİ YILLIK 30 MİLYAR DOLAR
PKK'nın Kamışlı bölgesindeki petrol kuyularından çıkardığı günlük petrol miktarı 315 bin varil. Gabar'da çıkan 100 bin varil. PKK'nın Kamışlı ve Haseke bölgesindeki petrol geliri toplam yıllık 30 milyar dolar. Artık bunlar yok. Artık PKK'ya uzanan eller de yok.
İLERLEYEN GÜNLERDE YENİ KARA HAREKATI OLABİLİR
Artık operasyonlar durmaz. Ne Irak'taki hava harekatı duracak bu biraz daha ilerlerse askerlikte taaruz öncesi alanın yumuşatılması deriz buna. Kandil'e operasyonun işaret fişeği bile olabilir. Ciddi vurmalar var. Artık neredeyse her bir teröristin kafasına bir bomba atılıyor. Yani bu alan bu şekilde temizlenmeye devam ederse Kandil artık izole olacak. Kandil'e girmek an meselesi haline gelebilir. Bunun da gene sonucu olarak bu kadar terörist varlığını fiziksel insan gücüyle birlikte toprağa gömerseniz buradaki Türkiye için operasyonun kara operasyonu 30 km içerisinde. Türkiye daha fazla aşağıya inmez. Önümüzdeki günlerde yeni bir kara harekatı olabilir.
TAMAMEN YOK EDİLİNCEYE KADAR OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
ÖSO'nun içerisinde oluşturulan özel harp taburları var. Bunlarla bu sahada bütün terörist varlıkları hedefleri yok edilecek. Tamamen yok edilinceye kadar da operasyonlar devam edecek. 2-3 gün sürecek diye beklemesin kimse.
UÇAKLARIMIZ SINIRDAN ÇOK RAHAT VURABİLİR
Tel Rıfat bölgesi sınıra çok yakın. Bizim uçaklarımızın üzerindeki füzelerin menzili 250 km. Dolayısıyla bizim uçaklarımız sınırdan hedefleri çok rahat vurabilir. 30 km'lilik alan bizim için sorun değil. Bölgede SİHA'lar var. Lazer işaretleyicilerle birlikte hedefin bilgilerini veriyor. Bir metre doğrulukta. Irak'taki operasyon son derece başarıyla devam ediyor. Oradaki teröristlerin başına bir füze atılıyor ve tam isabetle vuruluyor.
ABD ASKERLERİ KENDİ GARNİZONLARINA ÇEKİLİYOR
Bakın saha bilgilerimiz var. ABD'liler kendi garnizonlarına çekilmeye başladı. Bu teyitli bir bilgidir. Söylediklerimiz laf olsun diye söylemiyoruz altı doludur. Hatta Türkiye'nin yaptığı operasyonlar nedeniyle sığınaklarına girdikleri dışarı çıkmadıklarına dahil teyitli bilgiler var elimizde. Zaten ABD'nin 900 civarında askeri var. Yani bu 200'lü gruplarsanız 3-4 garnizon eder. 4 tane noktanın ne önemi var. Ağırlıklı oldukları yerler de Kamışlı ve Haseke hattı. Bu Haseke'nin civarında 3-4 terörist kampı vardı onlar yerle bir edildi.
TÜRKİYE KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİ KESİYOR
Neticede teröristlerin varlıklarıyla birlikte yok edilinceye kadar bu süreç devam edecek ama şöyle de bir şey var. "Vurduk yok ettik tamam yetti" değil strateji burada devreye giriyor. Stratejinin bir sonraki aşaması yerel unsurlara müdahalesiyle kontrolün kesin olarak Türkiye'nin sınır güvenliğinin bir bütün olarak elde edilmesi. En sonunda neyi sağlar yeni demokratik bir Suriye devletinin kurulmasını sağlar. Buradaki insanlar Rusya ve ABD'den bıktı. Kan gözyaşı ve acıdan başka bir şey getirmediler. Son cümle Türkiye kendi göbeğini kendi kesiyor. Diğerlerini de dinlemiyor.
AMERİKA TÜRKİYE'YE TABİ KALACAK
Terörist kendisine yardım eden güçler olmazsa dayanamazlar. Bu çok açık. Türkiye buradaki mücadele stratejisini çok doğru olarak belirledi. Bunun birinci adımı bu güçlerle deklere etti. "Bakın çekilin vururum" bu şu demek "çekilmezseniz sizi de vururum" yani çok açık. Bunu gösterdi. Yani ABD askerlerinin bulunduğu üslerin yanlarındaki terör üsleri vuruldu. Terör kampları vuruldu. Önce çekilmedi. Ne oldu? Baktılar etraf ateş yangını teröristler yok oluyor. Amerikalılar çekilmek zorunda kaldı. O yüzden "Amerika, Türkiye ile önümüzdeki dönemde çok daha yakın çalışmak zorunda kalacak." Diyorlar hayır efendim Amerika Türkiye'ye tabi olmak zorunda kalacak. Eninde sonunda da oradan çıkacak. Biz burada tarihten önce de vardık tarihten sonra da olacağız. Bu emperyalist artıklar gitmek zorunda kalacak.
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