Yeni parola: Önce vur sonra sor! Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir! ’ABD askerleri kendi garnizonlarına çekiliyor’

Ankara'daki bombalı saldırı girişiminin Suriye'de planlandığı ve teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye geçtiğinin tespit edilmesi üzerine MİT operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda Suriye'de konuşlu terör örgütü PKK/YPG'ye ait askeri tesisler ile örgütün yönetici kadroları hedef alındı.



Terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı, sabotaj birimleri ve örgüte ait ARGE merkezlerinin de yer aldığı 20'den fazla hedef başarıyla imha edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonların planlanan hedeflere ulaşılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Güçlüer'in açıklamalarından derlenenler:

ARTIK YENİ PAROLA: ÖNCE VUR SONRA SOR

Artık sadece teröristin fiziksel varlığına değil bütün teröristle ilgili olan varlığa karşı Türkiye topyekün bir mücadele başlattı. Daha doğrusu yeni bir stratejiyi hayata geçiriyor. 2 gün önce Sayın Hakan Fidan'ın açıklamasıyla Türkiye, Suriye'deki angajman kurallarını değiştirdi. Dost unsurlara önceden bilgi ve koordinasyon verilirdi ve bu nedenle de bazı operasyonlar yapılmazdı. Yani sahada ABD'nin askerleri vardı yok başkaları vardı filan bu angajman kuralları bu çerçevede yürüyordu. Bu angajman kuralları artık "önce vur sonra sor" yani parola bu. Sayın Fidan'ın bu angajman kurallarını ilan ettikten sonra kimseye sormak gibi bir derdimiz yok. Sahada dendi ki buradan uzaklaşın. Bu stratejinin amacı sadece teröristler değil asıl stratejinin amacı teröristlerin etkisiz hale getirmek, sahadaki terörist varlıklarını, petrol kuyuları, enerji santralleri, lojistik depoları, mühimmat yerleri, karargah olarak kullandıkları evler binalar değil sadece bu değil. Stratejinin ağırlık merkezi teröristlerle PKK, YPG artık her neyse üç harflilerle teröristlerle ve teröristlere yardım edenler arasına mesafe koymak.