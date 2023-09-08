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KKTC'den Başkan Erdoğan ve Aliyev'e teşekkür mesajı: Tek millet üç devlet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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KKTC’den Başkan Erdoğan ve Aliyev’e teşekkür mesajı: Tek millet üç devlet

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının ülkesindeki etkinliklerde dalgalanması gerektiğini ve dalgalanacağının açıklamasını yapmıştı. Söz konusu karara ilişkin konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Aliyev'in sözleri beni çok gururlandırdı." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Ertuğruloğlu, "Haklı mücadelemize verdikleri destekten dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Tek millet üç devlet olarak büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır." dedi.

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