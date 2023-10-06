AK Parti'de kongreye geri sayım! Başkan Erdoğan'ın A Takımı netleşiyor! Kongre sonrası hedef yerel seçim
AK Parti'de milyonların beklediği kongreye sadece saatler kaldı. Hazırlıkların tamamlandığı kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de listeler üzerinde tek tek çalışma yaptı. Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti'nin 'A Takımı'nın belirleneceği kongrede Başkan Erdoğan bir konuşma yapacak. Ardından yapılacak oylamayı AK Parti Genel Merkezi'nde bekleyecek olan Erdoğan'ın bir de teşekkür konuşması gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan daha sonra yeni ekibiyle tanışma toplantısının ardından MKYK içinden yeni MYK listesini de açıklayacak.
Milyonlarca insanın merakla beklediği AK Parti kongresi şölen tadında gerçekleştirilecek.
81 il ve dünyanın dört bir yanından gelen davetliler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kongre salonuna giriş yapacak. Sözleri Abdurrahim Karakoç'a, müziği Yücel Arzen'e ait olan 'İncitme' düeti dinletilecek.
'Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara toprak senden incinmesin. Yollar uzun yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa. Tabutuna sararlarsa bayrak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin' sözleri aranje edilerek Yücel Arzen ve Azerbaycanlı sanatçı Azerin tarafından seslendirilecek.
DENGELİ DEĞİŞİM
Başkan Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı, anayasa vurgusu ile birlikte güçlü mesajlar vermesi öngörülüyor.
Kongre günü Başkan Erdoğan hitabını gerçekleştirdikten sonra AK Parti Genel Merkezi'nde oylamanın bitimini bekleyecek. MKYK seçiminin ardından teşekkür konuşması gerçekleştirmesi beklenen Başkan Erdoğan yeni ekibiyle tanışma toplantısının ardından MKYK içinden yeni MYK listesini de açıklayacak.
MKYK listelerinde yüzde 65 değişim olacakken Başkan Erdoğan'ın A takımını oluşturan MYK'da ise sınırlı bir değişim yaşanacak. Mevcut görev yapan isimlerin bazılarının görev yerinin değiştirileceği öğrenildi. Dengeli bir değişim kongresi gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin fotoğrafı olan toplumun her kesimine hitap eden isimler MKYK'da kendine yer bulacak.
İlk kez bir MKYK'da bu kadar az milletvekilinin yer alması bekleniyor.
KONGRE SONRASI ROTA YEREL SEÇİMLER
SABAH'ta yer alan habere göre; Yarınki kongreyle birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimler için start verilecek. Bu kapsamda taslak programlar netlik kazanacak, çalışma grupları oluşturulacak. Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yarın MKYK toplantısında sunum yapılacak. Sunumda yerel seçimler için hazırlanın taslak takvim paylaşılacak ve onaya sunulacak.
Sunumda aday başvurularından temayül yoklamalarına, aday ücretlerinden belediye meclis üyeliklerine kadar detaylar ele alınacak ve bu da onaya sunulacak. Aday ücretlerinde kadınlara, gençlere ve engellilere pozitif ayrımcılık sağlanacak.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA HEP YENİ HEP İLERİ"
Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kabaktepe kongrenin temel mottosunun "Türkiye Yüzyılı'nda hep yeni hep ileri" olarak belirlendiğini belirterek, "Türkiye'mizi daha ileriye taşıyacak süreçte hem politikalarımızı yenileyeceğimiz, değiştireceğimiz, dinamik hale getireceğimiz hem de kadrolarımızı yenileyeceğimiz güzel bir kongremizi inşallah tamamlayacağız." dedi.
AK PARTİ'NİN İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kabaktepe, "AK Parti'de oluşan bir aday profili var mı?" sorusu üzerine, adaylıkla ilgili çalışmalara kongrenin ardından ekim ortası gibi başlayacaklarını belirtti.
Bir önceki yerel seçimde adayların kasım ayında ilan edildiğini anımsatan Kabaktepe, "Tahmin ediyorum 2024 seçimlerinde de 2019'da olduğu gibi, kasım ayından itibaren AK Parti'miz Türkiye'de adaylarını ilan etmeye başlayacak. İstanbul'a ne zaman sıra gelecek bilmiyorum. Kasımın belki başı, belki aralığın sonu olur. İstanbul adayımızı 2019'da aralık ayının sonunda açıklamıştık." ifadelerini kullandı.
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