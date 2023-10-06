AK Parti’de kongreye geri sayım! Başkan Erdoğan’ın A Takımı netleşiyor! Kongre sonrası hedef yerel seçim





AK PARTİ'NİN İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabaktepe, "AK Parti'de oluşan bir aday profili var mı?" sorusu üzerine, adaylıkla ilgili çalışmalara kongrenin ardından ekim ortası gibi başlayacaklarını belirtti.

Bir önceki yerel seçimde adayların kasım ayında ilan edildiğini anımsatan Kabaktepe, "Tahmin ediyorum 2024 seçimlerinde de 2019'da olduğu gibi, kasım ayından itibaren AK Parti'miz Türkiye'de adaylarını ilan etmeye başlayacak. İstanbul'a ne zaman sıra gelecek bilmiyorum. Kasımın belki başı, belki aralığın sonu olur. İstanbul adayımızı 2019'da aralık ayının sonunda açıklamıştık." ifadelerini kullandı.