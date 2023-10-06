CHP’nin ortaklarından Yeşil Sol Partisi’nden Türk askerine alçak iftira...

YSP'DEN ALÇAKLIKTA SINIR TANIMIYOR

PKK'nın siyasi kolu Yeşil Sol Partisi tarafından yapılan açıklamada Türk askerine alçak bir iftira atılırken "Saldırılar sonucu içerisinde sivillerin de olduğu çok sayıda Kuzey ve Doğu Suriye yurttaşı hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TERÖR SALDIRILARINDA NEREDEYDİNİZ?

Bugüne kadar PKK'nın düzenlediği saldırılarda hiçbir sivili gözetmeyen Yeşil Sol Partisi, konu dağdaki teröristler olunca hassaslaştı.

SAVAŞ SUÇU YALANI

PKK'nın siyasi kolu YSP'den yapılan açıklamada yaşananlar savaş suçu olarak tanımlanırken "Kamuoyu önünde sivillerin hedef alınacağının ifade edildiği bu açıklama uluslararası hukukta savaş suçu anlamına gelmektedir. Bu beyan açık bir savaş suçu itirafıdır." denildi.