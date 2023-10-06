CHP'nin ortaklarından Yeşil Sol Partisi'nden Türk askerine alçak iftira...
Türkiye meşru hedef olarak kabul ettiği Irak ve Suriye'deki PKK/YPG'ye ait alanları teker teker vururken, PKK'nın siyasi kolu Yeşil Sol Partisi'nden alçak bir açıklama geldi. Türkiye'de yapılan terör saldırılarında insan haklarını unutan Yeşil Sol Partisi Türk askerine hain bir iftirada bulundu. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ve Suriye'deki PKK/YPG'ye ait tüm tesislerin 'meşru hedef' olarak kabul edileceğini ilan etti.
PKK'NIN TESİSLERİ YERLE BİR EDİLDİ
Bu açıklama sonrasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan operasyonda Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Bu harekatlar sonrası çok sayıda terörist öldürülürken PKK'nın kritik tesisleri de yerle bir edildi.
SEZAİ'DEN TEMELSİZ İFTİRA
HDP'li Sezai Temelli terör örgütü PKK'nın kanalına katılarak provokasyona kalkıştı, yalanları sıraladı. Sezai Temelli, TSK/MİT'in operasyonlarını 'saldırı' olarak niteledi. Temelli, operasyonların teröristlere değil de Kürt halkına yapıldığı iftirasına başvurdu.
MEHMETÇİK TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDU
CHP'nin seçimlerdeki ortakları yapılan meşru operasyonlara gölge düşürmeye çalışırken şanlı Türk askeri yaptığı başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi.
YSP'DEN ALÇAKLIKTA SINIR TANIMIYOR
PKK'nın siyasi kolu Yeşil Sol Partisi tarafından yapılan açıklamada Türk askerine alçak bir iftira atılırken "Saldırılar sonucu içerisinde sivillerin de olduğu çok sayıda Kuzey ve Doğu Suriye yurttaşı hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
TERÖR SALDIRILARINDA NEREDEYDİNİZ?
Bugüne kadar PKK'nın düzenlediği saldırılarda hiçbir sivili gözetmeyen Yeşil Sol Partisi, konu dağdaki teröristler olunca hassaslaştı.
SAVAŞ SUÇU YALANI
PKK'nın siyasi kolu YSP'den yapılan açıklamada yaşananlar savaş suçu olarak tanımlanırken "Kamuoyu önünde sivillerin hedef alınacağının ifade edildiği bu açıklama uluslararası hukukta savaş suçu anlamına gelmektedir. Bu beyan açık bir savaş suçu itirafıdır." denildi.
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