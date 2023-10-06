Bay Kemal bildiğiniz gibi! Kılıçdaroğlu Osman Kavala ve Gezi Parkı Davası tutuklularına koştu

Kılıçdaroğlu Gezi kalkışmasında işlenen suçları görmeden gelerek söz konusu isimlerin tutuklu bulunmasını eleştirdi. Ülkede adalet yok diyerek Türkiye'yi hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkın seçtiği bir milletvekili anayasaya aykırı olarak hukuka aykırı olarak demokrasiye aykırı olarak hapiste tutuluyorsa, bir sorun var demektir. Benim görevim de bu adaletsizliği daha görünür hale getirmektir. Adalet eğer gerçekten sağlanacaksa haksızlıklara karşı mücadele edilecekse, bu haksızlıklara muhatap olan gereksiz yere hukuksuzu bir şekilde hapse atılan insanlara yardım etmektir, onların yanında durmaktır. Benim görevim de budur. " iddiasında bulundu.

SİLİVRİ'DEN SONRA BAKIRKÖY'E GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra yine Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i ziyaret etmek için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geçti.