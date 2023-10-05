Türkiye'de kaç tane Suriyeli var? Türkiye'deki sığınmacı sayısı kaç? Güncel resmi veriler ne söylüyor?
Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros Türkiye'de bulunan toplam Suriyeli sığınmacı sayısını açıkladı. Yapılan açıklmalanın ardından vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye'de kaç tane Suriyeli var?" "Türkiye'deki sığınmacı sayısı kaç?" sorularını araştırıyor. İşte haberin detayları...
Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacı sayısını kamuoyuyla paylaştı. Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından Türkiye, Suriyeli sığınmacılara kapılarını açarak onlara sığınma imkanı sunmuş ve bu süreç boyunca milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye gelmiştir. İşte Türkiye'deki sığınmacı sayısına ilişkin güncel resmi veriler...
Komisyon bugün saat 12'de toplandı. Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'de bulunan göçmenler, göç ve uyum politikaları ile sığınmacılara ilişkin sunum yaptı.
Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'ye bulunan yabancı sayılarına ilişkin son verileri paylaştı. Aynı zamanda da geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreçleri de gündem maddeleri arasında yer aldı.
TÜRKİYE'DE KAÇ TANE SURİYELİ SIĞINMACI VAR?
Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"(TBMM'de) 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle; Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancı bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yüzde 70'inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturmakta olup hali hazırda 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altındadır. Ülkemize öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelmiş 1 milyon 174 bin 13 yabancı ise ikamet veya çalışma izni ile kalmaktadır. Ülkemizde uluslararası koruma kapsamında 287 bin 950 yabancı bulunmaktadır. 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle 32 milyon 525 bin 92 yabancı ülkemize yasal olarak giriş yapmıştır."
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