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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sağlık alanında işbirliği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sağlık alanında işbirliği

Suudi Arabistan’ın Türkiye Büyükelçisi Fahad Abualnasr, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç, Kral Salman İnsani Yardım Merkezi temsilcisi, bazı yetkililer ve medya mensuplarının katılımıyla, 20 adet tam donanımlı ambulans araç Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

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