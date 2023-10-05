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İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Genel Kurulu İstanbul'da başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Genel Kurulu İstanbul’da başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, son yıllarda Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının zirveye çıktığını belirterek, "Son zamanlarda da Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırılar başlamıştır. Avrupa'nın birçok ülkesinde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını o devletin bazı yöneticileri teşvik etmektedir." dedi.

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