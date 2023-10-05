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Son dakika | PKK'nın bombacısı Adıyaman'da yakalandı

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Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Son dakika | PKK’nın bombacısı Adıyaman’da yakalandı

Son dakika haberi... Silahlı Terör Örgütü PKK/YPG'de patlayıcı madde uzmanı olan Suriye uyruklu H.M., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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