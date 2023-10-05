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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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