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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 16 terör hedefi vuruldu

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Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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Irak’ın kuzeyine hava harekatı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 16 terör hedefi vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı düzenlendiği ve çok sayıda teröristin öldürüldüğü belirtildi. 16 hedefin yerle bir edildiği ifade edilirken açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00'de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarlyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir." denildi. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 16 terör hedefinin vurulduğu belirtildi.

MSB'NİN AÇIKLAMASININ DETAYLARI

16 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00'de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarlyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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