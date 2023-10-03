Irak’ın kuzeyine hava harekatı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 16 terör hedefi vuruldu

MSB'NİN AÇIKLAMASININ DETAYLARI

16 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00'de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarlyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir.