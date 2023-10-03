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İstanbul'da sağanak yağış sonrası sevindiren haber! Barajlardaki doluluk oranı yükseldi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2023 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
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İstanbul’da sağanak yağış sonrası sevindiren haber! Barajlardaki doluluk oranı yükseldi...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre son günlerde İstanbul'da etkili olan olan sağanak yağışın ardından şehir genelindeki barajlardaki doluluk oranı yüzde 23,49'a çıktı. İşte detaylar...

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