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Son dakika: Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

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Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

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