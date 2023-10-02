AB'den Türkiye açıklaması: İşbirliğini sürdürme konusunda istekliyiz
Başkan Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik resti sonrası bugün AB'den yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada AB'nin Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki sürdürmeye bağlı olduğunu teyit edildi. İşte detaylar...
Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki sürdürmeye bağlı olduğunu teyit etti.
"TÜRKİYE İLE İLİŞKİ KURMAYA HAZIRIZ"
AB Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero, basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar ve Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili soruyu yanıtladı.
Türkiye ile karşılıklı yarara dayalı ilişki kurulmasının ve Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli ortamın sürdürülmesinin AB'nin çıkarına olduğunu belirten Pisonero, "AB, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, uluslararası hukuka ve bölgesel istikrara yönelik taahhütler temelinde ortak refah ve istikrara yönelik yapıcı bir ilişkiye doğru ilerlemek amacıyla Türkiye ile ilişki kurmaya hazırdır." diye konuştu.
YILLIK RAPOR HAZIRLANACAK
Pisonero, AB Komisyonunun stratejik ve ileriye dönük şekilde ilerlemek amacıyla AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatına ilişkin hazırladığı raporla ilgili çalışmaların sürdüğünü, bunun yanı sıra yakın zamanda genişleme paketi çerçevesinde Türkiye'ye yönelik yıllık raporun da yayımlanacağını anımsattı.
BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ VERMİŞTİ: YOLUMUZA BAKARIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "(AB) Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri iştir. Biz, demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterlerini gerekirse Ankara Kriterleri yapar yine yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullanmıştı.
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