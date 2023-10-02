CHP'li İBB'nin hizmet anlayışı sıfırın altı! Esenyurt’ta okul yolu çamur gölüne döndü! Velilerden sert tepki...
2019’dan bu yana CHP’li İBB’nin vatandaşa çektirdiği çile bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu’nun başa geldiğinden bu yana adeta ‘hizmet’ kelimesinin ne olduğunu bilmiyor bir şekilde, İstanbullu vatandaşlara yaşattığı acı dolu belediyecilik anlayışı artık cana tak etmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu günlerdir yapılan üst üste uyarıya rağmen hiçbir önlem almadı. Esenyurt'u kuvvetli yağış sonrası çamur gölüne dönen okul yolunda ilerlemek zorunda kalan veli ve öğrenciler zor anlar yaşadı. Mağdur olan öğrencilerin velilerinden tepki yağdı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu günlerdir yapılan üst üste uyarıya rağmen hiçbir önlem almadı.
OKUL YOLU YOLU ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
Esenyurt Piri Reis Mahallesi 2328. sokakta bulunan ortaokula giden öğrencilerin kullandığı köprü yağmurun da etkisiyle çamurla doldu. Derenin taşmasının da etkisiyle çamur dolan köprü kullanılamaz hale geldi.
ÖĞRENCİLER VE VELİLER EZİYET ÇEKTİ
Öğrenciler ve veliler köprü üzerine koydukları süngerlere basarak okula gitmeye çalıştı. Öğrencilerin ve velilerin okula giderken yaşadığı zor anlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Belediye ekipleri şikayet üzerine çamur birikintisi ile dolu köprüyü temizleme çalışması başlattı.
YÜREK BURKAN ANLAR: ÇOCUKLARINI SIRTLARINDA TAŞIDILAR
Öğrenciler ve veliler köprü üzerine koydukları süngerlere basarak okula gitmeye çalıştı. Bazı velilerin ise çocuklarını sırtlarında taşıdığı görüldü.
"SEL DOLAYISIYLA ORALAR GALİBA ÇAMUR OLMUŞTU"
Veli Ayşe Çakır "Sel dolayısıyla oralar galiba çamur olmuştu, öğrencileri okula getirdiğimde çamur olduktan sonra sünger bırakmışlardı. Herhalde belediye ya da veliler yapmış. Biz de geçtik sonradan. Velilerin çoğu uzun yolu denemek zorunda kaldı. Çoğu da geç kaldı okula" dedi.
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