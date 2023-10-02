CHP’li İBB’nin hizmet anlayışı sıfırın altı! Esenyurt’ta okul yolu çamur gölüne döndü! Velilerden sert tepki...

"SEL DOLAYISIYLA ORALAR GALİBA ÇAMUR OLMUŞTU"

Veli Ayşe Çakır "Sel dolayısıyla oralar galiba çamur olmuştu, öğrencileri okula getirdiğimde çamur olduktan sonra sünger bırakmışlardı. Herhalde belediye ya da veliler yapmış. Biz de geçtik sonradan. Velilerin çoğu uzun yolu denemek zorunda kaldı. Çoğu da geç kaldı okula" dedi.