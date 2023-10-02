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Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama: Mescid-i Aksa'daki saldırılar kabul edilemez

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Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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Dışişleri Bakanlığından İsrail’e kınama: Mescid-i Aksa’daki saldırılar kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dönemde Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. İsrail Hükümeti’ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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