Sıla Doğu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu neden gözaltına alındı son dakika?
"Sıla Doğu kimdir, neden gözaltına alındı?" sorularının cevabı araştırılıyor. Dilan Polat ile birlikte adını sıkça duyduğumuz Sıla Doğu gözaltına alındı. Sosyal medya kullanıcıları ise konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte, son dakika haberleri...
Sıla Doğu, son günlerde magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakalayan ve Dilan Polat haberleriyle adından söz ettiren Sıla Doğu, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulunması nedeniyle emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER!
Sosyal medya fenomeni ve Dilan Polat'ın kardeşi olan Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken şoke edici itiraflarda bulundu.
ÇOK SAYIDA MADDE ELE GEÇİRİLDİ!
Doğu, canlı yayın sırasında "kokain içiyorum" şeklinde ifadeler kullandı. Bu itiraftan hemen sonra emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şahsın evinde yapılan aramalarda; 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı Xanax sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı Extacy hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı Kokain ele geçirildi.
DİLAN POLAT'IN KARDEŞİ SILA DOĞU KİMDİR?
Sıla Doğu, 6 Mayıs 1996 tarihinde Adana'da doğmuştur. Sıla Doğu, 1,75 boyunda ve 53 kilo ve boğa burcudur.
Dilan Polat'ın kız kardeşi olan Sıla Doğu'nun sosyal medyada 2 milyondan fazla takipçisi vardır. Sıla Doğu, güzellik uzmanı ve dijital medya içerik üreticisidir.
SILA DOĞU'NUN ABLASI DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat, sosyal medya hesabı Instagram'daki hikayeleri ve gönderileri ile adından söz ettiriyor. Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. İki kardeşi bulunan Polat, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra teyzelerinin yanında büyüdü.
Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Polat, bugüne kadar birçok ünlünün fotoğrafçılığını yaptı. Doğum fotoğrafçılığının ardından 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da güzellik merkezi açtı. Dilan Polat adıyla açılan güzellik merkezinin Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunmaktadır.
ENGİN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, 03 Haziran 1988 tarihinde doğmuştur ve 2 çocuk babasıdır. Annesinin adı Şükran Polat, babasının adı ise Sezgin Polat'tır. Polat'ın Alper Kürşat Polat, Kübra Polat ve Hazal Polat adında kardeşleri vardır. Ayrıca koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır.
Engin Polat'ın şu anda Türkiye'de ise 115 tane,ve 10 farklı ülkede şubesi bulunuyo
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 Yerel seçimler ne zaman? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte? Adres değişikliğinde son gün...
- Sıla Doğu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu neden gözaltına alındı son dakika?
- KIZILAY BURS MİKTARI NE KADAR 2023? Kızılay burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ön lisans, lisans öğrencileri...
- BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI! ATV, TRT1, Star TV, TV8, Show TV'de bu akşam...
- Uykuda bile kilo verdiriyor! YAĞ YAKICI YOĞURT TARİFİ! Her akşam 1,5 çay kaşığı...
- Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...
- GS - ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU | 30 Eylül 2023 Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
- KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU EKRANI 2023-24 | KYK ek yurt başvurusu olacak mı, tarih açıklandı mı? GSB son duyurular...
- Çene tüylerinden kurtulmak bu kadar kolaymış! Usturasız sadece 2 yöntemle kökünden kurutun!
- Salatalıkların ömrünü uzatan yöntem! Poşete bir parça atın günlerce taze kıtır kıtır yiyin!
- Emekli maaş zammı için 1 Ekim'de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000 TL ikramiye…
- Ege Denizi'nde deprem! 30 Eylül Cumartesi Muğla Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! AFAD son liste...