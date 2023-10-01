Sıla Doğu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu neden gözaltına alındı son dakika?

Sıla Doğu, son günlerde magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakalayan ve Dilan Polat haberleriyle adından söz ettiren Sıla Doğu, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulunması nedeniyle emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.