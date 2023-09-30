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Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti! 9 ülkeye atama...

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Giriş Tarihi: 30.09.2023 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
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Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti! 9 ülkeye atama...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

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