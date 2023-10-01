Ankara'da bombalı terör saldırısı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Ankara'da bu sabah bombalı eylem hazırlığında bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı önüne gelen şüpheli araçtan nizamiyedeki polislere ateş açıldı. Başlatılan operasyon neticesinde 1 terörist kendisini patlattı diğer hain ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, 2 kahraman polisimizin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
İŞTE ÇATIŞMA ANLARI
TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.
Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı'nın önünde yer alan ticari bir aracın camlarının patladığı görülürken olay yerinde çatışma çıktığı belirtiliyor.
"PATLAMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ"
A Haber Muhabiri Murat Sekban, olay yerinden şu bilgileri aktardı:
"İçişleri Bakanlığı'nın tam da önünde gerçekleşti patlama. Olay yerinde çatışma çıktığı ve bir saldırı olduğuna dair iddialar var. Resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Çatışmanın çıktığı kesin.
"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞ DURUMDA"
Ticari aracın camları tamamen kırılmış durumda. Olası yeni bir saldırıya karşı tüm güvenlik önlemi alınmış durumda... Ekipler çelik yeleklerini giyerek bölgede kuş uçurtmuyor."
İŞTE BAKAN YERLİKAYA'NIN O AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:
"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN, ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir." ifadesini kullandı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini belirtti.
Yaralı polislere acil şifalar dileyen Tunç, şunları kaydetti:
"Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YÖNELİK BOMBALI SALDIRIYA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiğini açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." bilgisi verildi.
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