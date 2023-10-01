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Ankara'da bombalı terör saldırısı! Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Ankara’da bombalı terör saldırısı! Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Ankara'da bu sabah bombalı eylem hazırlığında bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Trafik polislerine yol kontrolü sırasında teröristlerin kullandığı araçtan ateş açıldı. Başlatılan operasyon neticesinde 1 terörist kendisini patlattı diğer hain ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, 2 kahraman polisimizin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı.

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İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın önünde yer alan ticari bir aracın camlarının patladığı görülürken olay yerinde çatışma çıktığı belirtiliyor.

"PATLAMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ"

A Haber Muhabiri Murat Sekban, olay yerinden şu bilgileri aktardı:

"İçişleri Bakanlığı'nın tam da önünde gerçekleşti patlama. Olay yerinde çatışma çıktığı ve bir saldırı olduğuna dair iddialar var. Resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Çatışmanın çıktığı kesin.

"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIŞ DURUMDA"

Ticari aracın camları tamamen kırılmış durumda. Olası yeni bir saldırıya karşı tüm güvenlik önlemi alınmış durumda... Ekipler çelik yeleklerini giyerek bölgede kuş uçurtmuyor."

İŞTE BAKAN YERLİKAYA'NIN O AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."

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