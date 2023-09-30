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TBMM'de yeni dönem başlıyor! Gündemde neler olacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2023 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
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TBMM’de yeni dönem başlıyor! Gündemde neler olacak?

TBMM, yarın 28'inci dönem 2'inci yasama yılına başlayacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı Genel Kurul saat 14.00'te toplanacak. Erdoğan Meclis'in açılışında önemli mesajlar verecek. Milyonların gözü de yeni dönemde Meclis'te olacak. İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni döneme hazır... 28'inci dönem 2'nci yasama yılı öncesinde tadilat yapıldı, ses ve elektronik oylama sistemi yenilendi.

TBMM'de 14 siyasi parti temsil edilecek ve 6 siyasi parti grubu olacak. TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayısına göre oturma düzeni de belirlendi.

Meclis'te ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtı'nda yapılacak, Genel Kurul saat 14.00'te toplanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis kürsüsünden önemli mesajlar verecek, kapsamlı bir konuşma gerçekleştirecek.

Siyasi partilerin liderleri de TBMM Genel Kurulu açılışına katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olamadığı için Genel Kurul'u locadan izleyecek.

MECLİS'TE GÜNDEM YOĞUN
Milyonlarca emeklinin gözü de Meclis'te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

TORBA TEKLİF MECLİS'E GELECEK
Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek, üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

SEZGİN TANRIKULU İÇİN FEZLEKE GÖNDERİLECEK
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Tanrıkulu için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Fezleke, Türkiye Büyük Mlilet Meclisi'ne ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

SİVİL ANAYASA ÖNCELİK GÜNDEMLERDEN
Sivil anayasa için de harekete geçiliyor. Meclis'te AK Parti bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.

Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak. Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde...

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