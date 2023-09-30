Ekrem İmamoğlu'nun karanlık fedaisi! Sabah Gazetesi Melih Altınok kaleme aldı
Geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren arasında temel atma töreninde yaşanan gerginlik gündeme bomba gibi düştü. İBB'nin basın sözcülüğü görevini üstlenen OdaTV, bu yaşanan tartışmayla ilgili "İmamoğlu'na genel merkez kumpası... Kim bu ilçe başkanı" başlıklı bir haber yaparak, İmamoğlu ile Genel Merkez arasındaki savaşta da tarafını belli etti. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, OdaTV'nin sahibi Soner Yalçın ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi sonrası CHP'de başlayan değişim rüzgarı devam ediyor. Seçimlerin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu gelen baskıların ardından geri çekildi.
İstanbul'da özellikle toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen İmamoğlu, Sultangazi'de kreş temel atma töreninde yaşadığı tartışma ile gündeme geldi.
Fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek serzenişte bulundu. Avseren, İmamoğlu'na "başkanım…" yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.
İmamoğlu ile Avseren arasındaki tartışmanın ardından OdaTV "İmamoğlu'na genel merkez kumpası... Kim bu ilçe başkanı" başlıklı bir haber yaparak İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi arasındaki soğuk savaşta tarafını belli etti.
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok da OdaTV'nin bu haberiyle ilgili "İMAMOĞLU'NUN FEDAİSİ KARANLIK SONER" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Altınok'un yazısında en dikkat çeken nokta ise "Sen ise Fatih'in fedaisi Kara Murat gibi İmamoğlu'nun fedailiğine soyunmuşsun. Ve Kara Murat'tan tek farkın, arkadaşlarının iddiasına göre, fedailiği ücreti mukabilinde yapman." kısmı oldu.
İşte Altınok'un o yazısı:
İnternet basınında operasyon denilince akla gelen ilk adresin, nam-ı diğer "karanlık oda"nın sahibi Soner Yalçın bildiğiniz üzere bugünlerde İBB'nin fiili basın sözcüsü olarak vazifesini görüyor.
Ama şimdiki görev alanı yerelle sınırlı değil. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi mücadelesinin ve CHP Genel Merkezi'ndeki iktidar savaşının da tarafı. Öyle ki, Kemal Kılıçdaroğlu'na parmak sallamakta bile bir beis görmeyecek kadar kendisini kaptırmış.
Bu iddialar bana ait değil.
Ana muhalefet liderinin, CHP'li gazetecileri kastederek "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözleri üzerine Soner Yalçın ve kendisini hepimizden iyi tanıyan eski çalışma arkadaşlarının tartışmalarını hatırlayın...
"Karanlık oda"nın "marka" hâline gelmesinde büyük emeği olan, işleyişi bilen Barış Terkoğlu, "Odatv'nin gazeteciliğine güvenmediğim için size yazılı yanıt veriyorum" diyerek Soner Yalçın'a şöyle seslendi:
"Mehmet Cengiz ile yediği içtiği ayrı gitmeyen patron."
Ardından Yalçın'ın "en yakını" Barış Pehlivan söze girdi:
"Öncelikle Soner Yalçın'a selamımı söyleyin. Odatv'nin kimlerden ne para aldığını ilk olarak Soner Bey açıklasın."
Soner Yalçın'ın cevabı ise, karanlık sitesinin nasıl karanlık bir ilişkiler ağının odağında olduğunu başka söze gerek bırakmayacak şekilde özetliyordu:
"Kimseden bir kuruş para ya da fon almadım. Aldığımı ispat etmek, iddiayı yapanların kendi aldıklarını örtme çabasıdır. Yıllarca Odatv'de çalışan iki dedikodu yazarını iddialarını ispat etmeye çağırıyorum. Keşke haklarındaki iddiaya net yanıt verselerdi? Yazık. Kötü yola düşmemişlerdir umarım..."
Buradan, dün de İBB'nin resmi sözcüsünden önce yukarıdaki mantar mevzusuyla ilgili "özel haberi" sitesine yetiştiren Soner Yalçın'a sesleniyorum.
Gazetecilik seninle benim aramda bir tartışma zemini olamaz.
Benim mücadelem gerçeği anlamak. Muhalif siyasiler, belediyeler kadar iktidar cephesinin yanlışlarını da eleştiriyorum. Hata yaparsam da düzeltmekten, özür dilemekten gocunmuyorum. Sen ise Fatih'in fedaisi Kara Murat gibi İmamoğlu'nun fedailiğine soyunmuşsun. Ve Kara Murat'tan tek farkın, arkadaşlarının iddiasına göre, fedailiği ücreti mukabilinde yapman.
Sağa sola bulaşarak, bir gazeteci için adının bile geçmesi utanç verici olan akçeli tartışmaları unutturamazsın.
Ki dahası da var, biliyorsun.
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