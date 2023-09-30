Ekrem İmamoğlu’nun karanlık fedaisi! Sabah Gazetesi Melih Altınok kaleme aldı

İmamoğlu ile Avseren arasındaki tartışmanın ardından OdaTV "İmamoğlu'na genel merkez kumpası... Kim bu ilçe başkanı" başlıklı bir haber yaparak İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi arasındaki soğuk savaşta tarafını belli etti.

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok da OdaTV'nin bu haberiyle ilgili "İMAMOĞLU'NUN FEDAİSİ KARANLIK SONER" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altınok'un yazısında en dikkat çeken nokta ise "Sen ise Fatih'in fedaisi Kara Murat gibi İmamoğlu'nun fedailiğine soyunmuşsun. Ve Kara Murat'tan tek farkın, arkadaşlarının iddiasına göre, fedailiği ücreti mukabilinde yapman." kısmı oldu.