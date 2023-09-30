Meclis yarın açılacak mı, ne zaman? TBMM 2023 açılış tarihi, çalışma takvimi belli oldu! Yeni yasama döneminde gündemde neler var?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasal düzenlemeler Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek. Emeklilerin maaşlarındaki iyileştirme, taşeron işçilerin kadrosu, ev kadınlarının erken emekliliği gibi konular bu dönemde TBMM gündeminde olacak. TBMM yeni yasama dönemine 1 Ekim itibariyle başlıyor. Meclis'in önünde yeni Anayasa'dan, ekonomiye kadar birçok önemli konu olacak. Bu konuların içinde özellikle çalışma hayatını ilgilendiren başlıklar da bulunuyor.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR

Meclis'te görüşülecek ilk düzenlemelerden birisi Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması olacak. Gelirleri petrol ve doğalgaz ile maden varlıklarımızdan gelecek olan fon şeklindeki banka birçok sosyal ödemeyi de finanse edecek. Banka kurulduktan sonra özellikle evlilik kredisi ve ev kadınlarının sosyal güvencesi gibi konular için düğmeye de basılacak.