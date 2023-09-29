Zelenskiy’nin eşi Zelenska, Emine Erdoğan’a Ukraynalı yetim çocuklar için yaptıklarından dolayı minnettar!

Bodnar, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı mücadelesine de değinerek, "100 yıl önce Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde mücadele etti ve özgürlüğünü kazandı. Türk halkının o zamanki kararlılığı bugün bizim için bir ilham kaynağı." şeklinde konuştu. Türkiye'nin gelecek ay Cumhuriyetin ilanın 100. yılını kutlayacağını anımsatan Bodar, "Modern Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde küresel ölçekte güçlü, etkili ve önemli bir devlettir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin iyi dost ve stratejik ortak olduğunu dile getirerek, "Ne demişler, 'dost kara günde belli olur.' Bu söz tamda bizi anlatıyor. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde Türkiye'nin insani yardımları bize çok yardımcı oldu, yüz binlerce Ukraynalı dost Türkiye'ye sığındı." diye konuştu.