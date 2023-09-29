Ganire Paşayeva kimdir, neden vefat etti? Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva kaç yaşındayıdı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri...

Ganire Paşayeva, siyasi kariyerinin yanı sıra kültürel ve sanatsal alanlarda da önemli bir isim olarak biliniyordu. Ülkesinde ve Türk dünyasında saygın bir yere sahip olan Paşayeva'nın ölümü, ülkenin siyasi ve kültürel sahnesinde büyük bir kayba işaret etmektedir. İşte Ganire Paşayeva hakkında merak edilenler...