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Ganire Paşayeva kimdir, neden vefat etti? Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva kaç yaşındayıdı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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Ganire Paşayeva kimdir, neden vefat etti? Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva kaç yaşındayıdı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri...

Azerbaycan Parlamentosu'nda milletvekili olarak uzun yıllar görev yapmış olan Ganire Paşayeva'nın vefat haberi, ülkede ve Türk dünyasında büyük bir üzüntü yaratmıştır. Ganire Paşayeva, sadece siyasi kariyeriyle değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal çalışmalarıyla da tanınan bir isimdi. Ülkemizde ve Türk dünyasında saygıyla karşılanan Paşayeva, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bir dönemin ardından yaşamını yitirdi.

Ganire Paşayeva, siyasi kariyerinin yanı sıra kültürel ve sanatsal alanlarda da önemli bir isim olarak biliniyordu. Ülkesinde ve Türk dünyasında saygın bir yere sahip olan Paşayeva'nın ölümü, ülkenin siyasi ve kültürel sahnesinde büyük bir kayba işaret etmektedir. İşte Ganire Paşayeva hakkında merak edilenler...

GANİRE PAŞAYEVA NEDEN VEFAT ETTİ?

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva dün (28 Eylül Perşembe) akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti. Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu. Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu.

Paşayeva, Türkiye'de sayısız etkinliklere katıldı. Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu. Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu.

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