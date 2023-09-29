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ÖZEL RÖPORTAJ | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de!

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Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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ÖZEL RÖPORTAJ | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber’de!

İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen yılın 3. TEKNOFEST'i yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Teknofest kuşağı yükselişin öncüsü olacak" ifadelerini kullandı.

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