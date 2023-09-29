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Muhalefetin gündemi CHP yandaşı Uğur Dündar'ı çıldırttı: Batsın sizin koltuk sevdanız

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Giriş: 29.09.2023 17:24
Güncelleme:29.09.2023 17:53
Yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, muhalefet adeta birbirini yiyor. CHP'de parti içerisindeki "değişim" kavgalarına Kemal Kılıçdaroğlu kulaklarını tıkarken, İYİ Parti ise "at pazarlığı"na devam ediyor. Muhafeletteki bu gündemler CHP yandaşlarını da çıldırttı. Son olarak Uğur Dündar, CHP liderine yüklenerek "Ne zaman iç kavgalarından kurtulacak da milletin derdine derman olacak. Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim. Ayıptır ya!" dedi.

CHP yandaşı Uğur Dündar muhalefete salladı. Genel seçimlerde 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fark yemesinin ardından muhalefet karıştı.

Hezimetin hemen ardından "Değişim" çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Ekrem İmamoğlu daha sonra rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.

ÖZEL VE İMAMOĞLU BİRLİKTE HAREKET EDİYOR
İmamoğlu'nun çekilmesiyle birlikte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını açıkladı.

CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDA AT PAZARLIĞI
CHP'de koltuk kavgası devam ederken bir yandan da İYİ Parti ile CHP arasında at pazarlığı başladı.

Son olarak dün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu 10 büyükşehri işaret ederek CHP'ye "Fedakarlık sırası sizde aday çıkarmayın" teklifi yaptı.

CHP YANDAŞI UĞUR DÜNDAR ÇILDIRDI
Seçimlerin kaybedilmesini ve koltuk muhalefetin birbirine düşmesine tepki gösteren Uğur Dündar canlı yayında adeta çıldırdı.

BATSIN SİZİN KOLTUK SEVDANIZ
Masaya vurarak konuşan Uğur Dündar, "Ne zaman iç kavgalarından kurtulacak da milletin derdine derman olacak. Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim. Ayıptır ya! Bitsin artık sizin bu koltuk sevdanız. Yeter! Geldik, gidiyoruz CHP hala iktidar olacak. Bu nedir ya!" ifadelerini kullandı.

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