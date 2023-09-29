Adana’da CHP’li Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar yolsuzluğu" yapıldığı ve "rüşvet alındığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.