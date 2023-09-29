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Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu!

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Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Adana’da CHP’li Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu!

Son dakika haberine göre Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri, operasyon kapsamında bazı evraklara el koyarken, binada aramalar devam ediyor.

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar yolsuzluğu" yapıldığı ve "rüşvet alındığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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