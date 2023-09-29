29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı!

Dışişleri Bakanlığı Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2023
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı Pakistan’da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı!

Dışişleri Bakanlığı Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyor; saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA