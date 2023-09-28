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Son bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2023
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Son bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, “Kahraman ordumuz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; 1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 80’i son bir haftada olmak üzere bin 351 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694’e ulaşmıştır”

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