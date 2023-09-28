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Maraş'ta korkutan deprem! 28 Eylül Kahramanmaraş, Adana az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son dakika!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Maraş’ta korkutan deprem! 28 Eylül Kahramanmaraş, Adana az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son dakika!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bugün saat 09.18'de yerel saatle 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti nedeniyle bölgede kısa süreli endişe yaşanırken, hasar veya can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları merak ediyorlar. İşte AFAD son depremler listesi...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bugün saat 09.18'de yerel saatle 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti nedeniyle bölgede kısa süreli endişe yaşanırken, hasar veya can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları merak ediyorlar. İşte AFAD son depremler listesi...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 09.18'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 09.18'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD 28 EYLÜL SON DEPREMLER

28-09-2023 09:18:24 38.367 37.374 14.37 MW 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 604457

28-09-2023 05:01:33 36.852 36.534 10.46 MW 3.9 Hassa (Hatay) 604454
28-09-2023 04:32:26 37.913 37.937 7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 604453
28-09-2023 03:59:20 37.688 30.723 7 ML 1.1 Merkez (Isparta) 604452
28-09-2023 03:40:41 36.333 38.653 11.53 ML 1.8 Rakka (Suriye) - [43.25 km] Akçakale (Şanlıurfa) 604451
28-09-2023 03:24:29 38.31 37.154 7 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 604450
28-09-2023 02:29:12 37.956 36.25 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 604441
28-09-2023 02:22:29 38.368 37.403 7.01 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 604440
28-09-2023 01:46:05 34.767 34.09 21.43 ML 3.4 Akdeniz 604438
28-09-2023 01:40:48 40.674 35.299 6.95 ML 1.3 Mecitözü (Çorum) 604439
28-09-2023 01:17:36 37.992 36.518 7.01 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 604443
28-09-2023 05:01:33 36.852 36.534 10.46 MW 3.9 Hassa (Hatay) 604454
28-09-2023 04:32:26 37.913 37.937 7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 604453
28-09-2023 03:59:20 37.688 30.723 7 ML 1.1 Merkez (Isparta) 604452
28-09-2023 03:40:41 36.333 38.653 11.53 ML 1.8 Rakka (Suriye) - [43.25 km] Akçakale (Şanlıurfa) 604451
28-09-2023 03:24:29 38.31 37.154 7 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 604450
28-09-2023 02:29:12 37.956 36.25 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 604441
28-09-2023 02:22:29 38.368 37.403 7.01 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 604440
28-09-2023 01:46:05 34.767 34.09 21.43 ML 3.4 Akdeniz 604438
28-09-2023 01:40:48 40.674 35.299 6.95 ML 1.3 Mecitözü (Çorum) 604439
28-09-2023 01:17:36 37.992 36.518 7.01 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 604443

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