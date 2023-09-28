Maraş’ta korkutan deprem! 28 Eylül Kahramanmaraş, Adana az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son dakika!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 09.18'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.