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Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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