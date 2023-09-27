Son dakika: Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği için tarih belli oldu

SUİSTİMAL VE MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak. Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.