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Son dakika: Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği için tarih belli oldu

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Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Son dakika: Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği için tarih belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gençlere müjde verirken bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte kota tanımlayacaklarını duyurdu. Diğer yandan kampanyanın detayları belli oldu? Peki öğrencilere yönelik internet desteği ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıkladı.

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARLARDA MADDİ DESTEK

Erdoğan, "Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.

12 AY BOYUNCA 10 GB İNTERNET

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte kota tanımlayacaklarını aktaran Erdoğan, gençlerin bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörlerinden biri üzerinden kullanabileceğini söyledi.

MALİYETİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

TRT Haber'in haberine göre bu kapsamda, 10 gigabyte internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 gigabyte interneti kullanmaya başlayacak.

SUİSTİMAL VE MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak. Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

YÜKSEK LİSANS VE AÇIK ÖĞRETİMİ KAPSAMAYACAK

Düzenleme, şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor. Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.

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