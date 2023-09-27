Son dakika: Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği için tarih belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gençlere müjde verirken bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte kota tanımlayacaklarını duyurdu. Diğer yandan kampanyanın detayları belli oldu? Peki öğrencilere yönelik internet desteği ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıkladı.
CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARLARDA MADDİ DESTEK
Erdoğan, "Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.
12 AY BOYUNCA 10 GB İNTERNET
Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte kota tanımlayacaklarını aktaran Erdoğan, gençlerin bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörlerinden biri üzerinden kullanabileceğini söyledi.
MALİYETİNİ DEVLET KARŞILAYACAK
TRT Haber'in haberine göre bu kapsamda, 10 gigabyte internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 gigabyte interneti kullanmaya başlayacak.
SUİSTİMAL VE MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak. Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.
YÜKSEK LİSANS VE AÇIK ÖĞRETİMİ KAPSAMAYACAK
Düzenleme, şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor. Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altını olanlara yol haritası geldi! 2024'te gram, çeyrek, yarım altın fiyatını gören şaşıp kalacak! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...
- Emekliye ara zam var mı, yok mu? Emekli 2024 Ocak zammı en düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK 6 aylık rakam, taban maaş...
- Hangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Avşar, Özbek, Türkmen, Kızık...
- GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2.etap GSB personel alım sonuçları nereden öğrenilecek?
- Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! 4 marka 15 model:Asus, Lenova...
- İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 69 bin personel ve işçi alımı yapılacak! İŞKUR 2023 iş ilanları başvuru ekranı ve şekli
- Çiğ köftenin keşfinin sırrı ortaya çıktı! 40 asırlık lezzet tarihinin şifreleri çözüldü!
- Faiz oranları sil baştan yenilendi! Ziraat Bankası 1.000.000 TL konut kredisi yeni taksit tablosu!
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile üniversite açılış tarihleri açıklandı mı, 2 Ekim'de mi açılacak?
- Ev Hanımlarına yaş+prim gün şartıyla emeklilik imkanı! SGK kaydı gerekli mi? IBS ile 3'te 1'lik devlet ödemesi! 25 yıla 50-55-60-65 yaşla....
- Emekliye tek seferde 17.500 TL ödeme piyangosu! SGK-SSK, Bağ-Kur, 4C'liye promosyon müjdesi az evvel geldi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL alanlar...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 ayların başlangıç tarihi! Diyanet 2024 Dini günler takvimi