Başkan Erdoğan Azerbaycan’ın ’Anım Günü’nde şehitleri andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya platformun 'X'ten yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır." ifadesini kullandı.