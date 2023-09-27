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Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın 'Anım Günü'nde şehitleri andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Başkan Erdoğan Azerbaycan’ın ’Anım Günü’nde şehitleri andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde, tüm şehitleri rahmetle andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya platformun 'X'ten yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında, Türk ve Azerbaycan bayraklarına da yer verdi.

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