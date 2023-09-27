Seda Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında? Seda Fettahoğlu öldü mü, neden öldü? Hangi dizilerde oynadı?
"Seda Fettahoğlu öldü mü, neden öldü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Çocuklar Duymasın gibi birçok dizilerde oynayan başarılı oyuncu Seda Fettahoğlu, İstanbul'daki bir parkta ölü olarak bulundu. Son dakika haberinin duyurulmasının ardından oycunun sevenleri konuya dair detayları araştırıyor. İşte, Seda Fettahoğlu ölüm nedeni...
"Seda Fettahoğlu öldü mü, neden öldü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem'de rol alan 44 yaşındaki Seda Fettahoğlu'ndan acı haber geldi. Fettahoğlu, parkta ölü bulundu. İşte, haberin detayları...
SEDA FETTAHOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu.
SEDA FETTAHOĞLU KİMDİR?
Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.
Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.
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