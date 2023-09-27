Seda Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında? Seda Fettahoğlu öldü mü, neden öldü? Hangi dizilerde oynadı?

"Seda Fettahoğlu öldü mü, neden öldü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem'de rol alan 44 yaşındaki Seda Fettahoğlu'ndan acı haber geldi. Fettahoğlu, parkta ölü bulundu. İşte, haberin detayları...

SEDA FETTAHOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cesedini buldu.