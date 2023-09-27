SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti!

Masada kritik konular var. 1 Ekim itibariyle Meclis açılacak. Dolayısıyla Meclis gündemine gelecek çok fazla yasa teklifi olacak. Onlardan birisi yeni anayasaya ilişkin çalışmalar. Bu noktada Cumhur İttifakı'nın görüşmeleri çalışmaları devam ediyor. Gündeme gelecek konulardan birisinin yeni anayasa olacağını söyleyebiliriz.

Meclis'e gelmesi beklenen bir diğer konu ise İsveç'in NATO'ya üyeliği. Erdoğan ve Bahçeli'nin fikir alışverişinde bulunmasını bekliyoruz.