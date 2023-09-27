27 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti!

SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
ABONE OL
SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Külliye'de gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başladı. Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

İŞTE MASADAKİ KRİTİK KONULAR

Görüşme ile ilgili detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Son olarak iki isim 29 Ağustos'ta MHP liderinin konutunda bir araya gelmişti. Bu hafta yeni bir görüşme yapmaları bekleniyordu bugün de sürpriz bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz.

Masada kritik konular var. 1 Ekim itibariyle Meclis açılacak. Dolayısıyla Meclis gündemine gelecek çok fazla yasa teklifi olacak. Onlardan birisi yeni anayasaya ilişkin çalışmalar. Bu noktada Cumhur İttifakı'nın görüşmeleri çalışmaları devam ediyor. Gündeme gelecek konulardan birisinin yeni anayasa olacağını söyleyebiliriz.

Meclis'e gelmesi beklenen bir diğer konu ise İsveç'in NATO'ya üyeliği. Erdoğan ve Bahçeli'nin fikir alışverişinde bulunmasını bekliyoruz.

Dün Kabine toplantısının ardından gençlere müjdeler sıralamıştı Başkan Erdoğan. Yasal düzenlemelerin yapılması gerekecek. Cumhur İttifakı ile ortak bir imza atılması gerekecek bu metinlere.

Yine emekli maaşına yönelik düzenleme için de hükümetin çalışma yaptığını biliyoruz. Buna dönük de Bahçeli'nin ifadeleri de olmuştu düzenleme yapılmasına ilişkin. Bu konunun da Erdoğan – Bahçeli görüşmesinde gündeme gelmesini bekliyoruz.

Son olarak da yerel seçim başlığı var. 7 Ekim'de AK Parti'nin kongresi olacak. Yerel seçim startı da bir anlamda verilmiş olacak. Bu kongre öncesinde Erdoğan – Bahçeli görüşmesi önemli. Yerel seçim hazırlıkları her iki partide devam ediyor. Ortak aday çıkarılacak mı, hangi illerde ilçelerde ortak adaylar çıkarılacak buna ilişkin de fikir alışverişinde bulunulmasını bekliyoruz.

29 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile en son 29 Ağustos'ta görüşmüştü.

Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürmüştü.

İşte masadaki konular İŞTE MASADAKİ KONULAR

Başkan Erdoğan Bahçeli’yi kabul edecek BAŞKAN ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ KABUL EDECEK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA