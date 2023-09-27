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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe önemli kabuller

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Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Külliye’de peş peşe önemli kabuller

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı ağırladı. Diğer taraftan Başkan Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Dumont, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

FRANSA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dumont, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Dumont'un, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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