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Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan MGK sona erdi! İşte alınan 8 maddelik kritik kararlar...

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Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan MGK sona erdi! İşte alınan 8 maddelik kritik kararlar...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Toplantıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katıldı. Yaklaşık 3 saat süren kritik MGK'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, 8 maddelik terörle mücadele vurgusu dikkat çekerken Türkiye sınırları dışındaki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verildi.

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