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Fatih Altaylı'nın algı operasyonunu Berat Albayrak'ın avukatı bozdu: Tamamen asılsız iftira

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Fatih Altaylı’nın algı operasyonunu Berat Albayrak’ın avukatı bozdu: Tamamen asılsız iftira

Son dakika haberi | Fatih Altaylı tarafından dün Turkcell ile ilgili ortaya atılan ve eski bakan Berat Albayrak'ın adını da içeren iddialarla ilgili Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'tan yalanlama geldi. Göktaş, iddiaları "tamamen asılsız iftiralardan ibarettir" sözleriyle yanıtlarken, Albayrak'ın iddialarda adı geçen Bülent Aksu ile 3 yıldır görüşmediğini belirtti.

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