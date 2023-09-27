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Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonunda acı haber: 192 asker şehit oldu 511 asker yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Azerbaycan’ın Karabağ’daki antiterör operasyonunda acı haber: 192 asker şehit oldu 511 asker yaralandı

Son dakika haberine göre Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Karabağ'a düzenlenen operasyonda 192 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu, 511 askerin ise yaralandığını açıkladı.

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