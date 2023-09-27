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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü yad etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü’nü yad etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Denizlerdeki şanlı zaferlerimizden biri olan Preveze Deniz Zaferimizin 485'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve leventlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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