Başkan Erdoğan Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward görüşmesinden yansıyanlar! Enerjide kritik temas

ROLLS-ROYCE KALE GRUBU İLE İHALEYE GİRMİŞTİ

İngiliz Rolls-Royce şirketi, Milli Muharip Uçak'ın motoru için daha 2017 yılında Kale Grubu ile ortaklık yaparak TAEC Uçak Motor Sanayi A.Ş. isimli bir şirket kurmuştu. Bu şirketin yüzde 51 hissesi Kale Grubu'na ait bulunuyor. Bu ortaklık yapısı, Savunma Sanayi Başkanlığının KAAN'ın motoru için geçen aylarda açtığı "Ön Tasarım Fazı" ihalesine de teklif verdi. Bu ortaklığın karşısında ise TRMotor'un ana yükleniciliğinde TEI ile Ivchenko Progress'in kurduğu işbirliği modeli yarışıyor. İki iddialı ortaklıktan hangisi ihaleyi kazanırsa KAAN'ın motorunu o üretecek. Ancak KAAN için motor geliştirmenin temel koşulu, tasarımın tamamlanmasının ardından fikri hakların tamamen Türk mülkiyetine geçmesi olacak.

KAAN savaş uçağı için milli bir turbofan motor geliştirme sürecinin ortalama 8 ila 10 yıl sürmesi bekleniyor. Halihazırda KAAN savaş uçağında, ABD'li General Electric üretimi F110-GE-129E turbofan motoru kullanılıyor. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan KAAN savaş uçağının ilk 20 adedinde F110 motoru bulunacak. TUSAŞ, Türk Hava Kuvvetlerine yönelik ilk KAAN teslimatını ise 2028 yılında yapmayı hedefliyor.