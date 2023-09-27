Başkan Erdoğan Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward görüşmesinden yansıyanlar! Enerjide kritik temas
Başkan Erdoğan ve Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward görüşmesinin yansıyan detaylar belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlere (SMR) ilişkin işbirliği konusunu görüştüklerini bildirdi. Bayraktar, paylaşımında, "Hem enerji arz güvenliğimiz hem de 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için yeni dönem enerji stratejimiz içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Yenilikçi tasarımları, modüler yapıları ve küçük boyutlarıyla SMR'ların da bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir yer tutacağını öngörüyoruz. Rolls-Royce Group ile de bu alanda olası işbirliklerini değerlendirme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlere (SMR) ilişkin işbirliği konusunu görüştüklerini bildirdi.
Bayraktar, paylaşımında, "Hem enerji arz güvenliğimiz hem de 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için yeni dönem enerji stratejimiz içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Yenilikçi tasarımları, modüler yapıları ve küçük boyutlarıyla SMR'ların da bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir yer tutacağını öngörüyoruz. Rolls-Royce Group ile de bu alanda olası işbirliklerini değerlendirme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN BİRLEŞİK KRALLIK EDİNBURGH DÜKÜ PRENS EDWARD'I KABUL ETTİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Basına kapalı gerçekleştrilen görüşmede iki ülke arasındaki savunma sanayii ve ticari işbirliklerinin geliştirilmesi ele alındı.
"NADİR BİR TOPLANTI"
Geçtiğimiz aylarda kritik görüşmenin ipuçları İngiliz medyasında yer almıştı. İngiltere'nin Brexit kararından sonra Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi yönündeki çabaların yoğunlaştığı bilinirken, gerçekleşecek görüşmenin oldukça nadir bir görüşme olacağı belirtilmişti.
Kaynaklar, Türkiye ile İngiltere'nin mevcut serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletmek üzere görüşmeler yürüttüğünü, ayrıca Rolls-Royce'un Türk muhatapları ile tank ve savaş uçağı projeleri için ortak motor üretimi konusunda görüşmeler yaptı hatırlatılmıştı. Ayrıca Türkiye'nin, eskiyen bazı savaş gemilerinin yerine Kraliyet Donanması tarafından kullanılmakta olan Type-23 fırkateylerini satın almakla ilgilendiği kaydedilmişti.
ROLLS-ROYCE KALE GRUBU İLE İHALEYE GİRMİŞTİ
İngiliz Rolls-Royce şirketi, Milli Muharip Uçak'ın motoru için daha 2017 yılında Kale Grubu ile ortaklık yaparak TAEC Uçak Motor Sanayi A.Ş. isimli bir şirket kurmuştu. Bu şirketin yüzde 51 hissesi Kale Grubu'na ait bulunuyor. Bu ortaklık yapısı, Savunma Sanayi Başkanlığının KAAN'ın motoru için geçen aylarda açtığı "Ön Tasarım Fazı" ihalesine de teklif verdi. Bu ortaklığın karşısında ise TRMotor'un ana yükleniciliğinde TEI ile Ivchenko Progress'in kurduğu işbirliği modeli yarışıyor. İki iddialı ortaklıktan hangisi ihaleyi kazanırsa KAAN'ın motorunu o üretecek. Ancak KAAN için motor geliştirmenin temel koşulu, tasarımın tamamlanmasının ardından fikri hakların tamamen Türk mülkiyetine geçmesi olacak.
KAAN savaş uçağı için milli bir turbofan motor geliştirme sürecinin ortalama 8 ila 10 yıl sürmesi bekleniyor. Halihazırda KAAN savaş uçağında, ABD'li General Electric üretimi F110-GE-129E turbofan motoru kullanılıyor. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan KAAN savaş uçağının ilk 20 adedinde F110 motoru bulunacak. TUSAŞ, Türk Hava Kuvvetlerine yönelik ilk KAAN teslimatını ise 2028 yılında yapmayı hedefliyor.
"TÜRKİYE, BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK"
İngiltere'de mayıs ayında yeni hükümetin kurulmasının ardından göreve gelen yeni Dışişleri Bakanı James Cleverly, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ankara'da mevkidaşı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşen Cleverly, "Türkiye, bizim için, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak." demişti. İngiltere'nin bir denizcilik ülkesi olduğuna işaret eden Cleverly, "Denizcilik ticari yollarının desteklenmesi son derece önemli. Batı'ya akan ticaret yollarının buradaki ulaşımın da daha makul fiyatlara çekilebilmesi için önemli bir katkısı olacaktır. Bu ilişki bizim için gerçekten son derece önemli. Her iki tarafın da çıkarlarını ilgilendiriyor." ifadelerini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanı Fidan da görüşmede serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesini ve 20 milyar dolara yaklaşan ikili ticaret hacminin çeşitlendirilmesini ele aldıklarını söylemişti.
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