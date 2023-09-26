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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında "Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.

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