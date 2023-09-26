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Son dakika: Başkan Erdoğan Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger’i kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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