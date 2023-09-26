Genç Kart nereden alınır? Genç Kart nedir, nerelerde geçerli? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!
"Genç Kart nereden alınır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Genç Kart hakkında yaptığı açıklamada, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte, haberin detayları...
"Genç Kart nedir, nereden alınıyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin ardından Genç Kart almak isteyen kişiler konuya dair detaylı bilgileri araştırmaya başladı. İşte, detaylar...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇ KART AÇIKLAMASI!
Genç Kart müjdesini duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.
GENÇ KART NELERİ KAPSIYOR?
"Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz."
VERGİSİZ SATILACAK TELEFON VE BİLGİSAYARLARIN AYRINTILARI BELLİ OLDU
Başkan Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi.
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?
Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin ayrıntılar yakın zaman içinde ilgili bakanlık tarafından ilan edilecek.
Detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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- Genç Kart nereden alınır? Genç Kart nedir, nerelerde geçerli? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!
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