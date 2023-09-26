Genç Kart nereden alınır? Genç Kart nedir, nerelerde geçerli? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇ KART AÇIKLAMASI!

Genç Kart müjdesini duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.