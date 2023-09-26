Nefret paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ambargo TV çalışanından itiraf: Talimatları Ümit Özdağ’dan alıyordum

"PAYLAŞIMLARI ÖZDAĞ TALEP EDİYORDU"

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle "Muhbir", "Aykırı" ve "Haber Report" gibi sosyal medya hesaplarının yöneticileriyle birlikte gözaltına alınan Ambargo TV'nin İran kökenli çalışanı Ramin Saeidi'nin ifadesi ortaya çıktı.

Saeidi'nin ifadesinde talimatları Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan aldığını itiraf ederek, "Yapılan paylaşımların içeriğini ben belirlemiyordum.Bana direk Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum." dedi.