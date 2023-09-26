Nefret paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ambargo TV çalışanından itiraf: Talimatları Ümit Özdağ'dan alıyordum
Geçtiğimiz günlerde nefret içerikli paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi'nin ifadesinde çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Saeidi yaptığı açıklamada Ambargo TV hesabından yapılan paylaşımların Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından talep edildiğini söyledi. Saeidi itirafında "Bana direk Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben de bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp, benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum." dedi. İşte detaylar...
Sosyal medyada sığınmacı karşıtlığı ve Türk düşmanlığına yönelik nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında yer alan Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi'nin ifadesinden şok bir isim çıktı.
Saeidi, Ambargo TV adına çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların talimatını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan aldığını söyledi.
"PAYLAŞIMLARI ÖZDAĞ TALEP EDİYORDU"
"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle "Muhbir", "Aykırı" ve "Haber Report" gibi sosyal medya hesaplarının yöneticileriyle birlikte gözaltına alınan Ambargo TV'nin İran kökenli çalışanı Ramin Saeidi'nin ifadesi ortaya çıktı.
Saeidi'nin ifadesinde talimatları Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan aldığını itiraf ederek, "Yapılan paylaşımların içeriğini ben belirlemiyordum.Bana direk Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum." dedi.
ONAY AŞAMASINA DİKKAT ÇEKTİ
Onay aşamasının akabinde videoları paylaştığını da itiraf eden Saeidi, "Onların onayı sonrasında belirtmiş olduğum sosyal medya platformları üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiriyordum. Yapmış olduğum video kurgu ve editlerin teyidini ben almıyordum. Ben sadece benden istenildiği şekilde düzenleme gerçekleştiriyordum." İfadelerini kullandı.
8 TUTUKLU VAR
Nefret operasyonu kapsamında, Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Ambargo TV yöneticisi Ramin Saeidi de dahil olmak üzere 8 kişi tutuklanmıştı.
BİRÇOK YALAN ORTAYA ATMIŞTI
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın asrın felaketinin yaşandığı ilk günlerinde 'Suriyeli hırsız' yalanını ortaya atmıştı. Özdağ daha sonra paylaşımını apar topar silmek zorunda kalmıştı.
Özdağ'ın hedef gösterdiği Abdulbaki Bozdağ isimli genç, "Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim" ifadelerini kullanmıştı. Özdağ yine deprem sürecinde, AK Partili olmayanlara yardım yapılmadığı yalanını da ortaya atmıştı.
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